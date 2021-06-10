В Тернопольской области 13-летний школьник разбился на мотоцикле

В городе Подгайцы Тернопольской области 13-летний подросток, что был за рулем мотоцикла, допустил столкновение с микроавтобусом, который двигался по главной дороге. Парень погиб на месте.

"10 июня около 5 часов утра на линию 102 поступило сообщение от жителя Львовщины. Мужчина рассказал, что вблизи города Подгайцы произошла авария: в его микроавтобус въехал мотоциклист. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 13-летний подросток, управляя мотоциклом, выезжал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Sprinter". Удар был такой силы, что несовершеннолетний погиб.

Полицейские напомнили, что в правилах дорожного движения четко оговорены возрастные требования для получения прав на скутер, мопед и мотоцикл. Эти виды транспорта требуют получения водительских удостоверений категорий А1 и А. Управлять ими можно с 16-ти лет.

В полиции отметили, что с начала июня на дорогах Тернопольской области произошло пять аварий с участием мотоциклистов, скутеристов и водителей мопедов. Погибли 23-летний юноша и 13-летний подросток, еще пять человек травмированы.