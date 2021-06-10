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У Тернопільській області 13-річний школяр розбився на мотоциклі

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Тернопільська область, Четвер 10 червня 2021 17:03
У Тернопільській області 13-річний школяр розбився на мотоциклі Фото: у Тернопільській області в ДТП загинув 13-річний школяр (npu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

У місті Підгайці Тернопільської області 13-річний підліток, котрий був за кермом мотоцикла, допустив зіткнення з мікроавтобусом, який рухався головною дорогою. Хлопець загинув на місці.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"10 червня близько 5-ї години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Львівщини. Чоловік розповів, що поблизу міста Підгайці сталася аварія: у його мікроавтобус в’їхав мотоцикліст. На місце події виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що 13-річний підліток, керуючи мотоциклом, виїжджав з другорядної дороги на головну і допустив зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес Sprinter". Удар був такої сили, що неповнолітній загинув.

У Тернопільській області 13-річний школяр розбився на мотоциклі

Поліцейські нагадали, що у правилах дорожнього руху чітко обумовлені вікові вимоги для отримання прав на скутер, мопед і мотоцикл. Ці види транспорту вимагають отримання водійських посвідчень категорій А1 і А. Керувати ними можна з 16-ти років.

В поліції зазначили, що з початку червня на дорогах Тернопільської області сталося п’ять аварій з участю мотоциклістів, скутеристів та водіїв мопедів. Загинули 23-річний юнак та 13-річний підліток, ще п’ятеро людей травмувалися.

Нагадаємо, 8 червня у Херсонській області на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталося смертельне ДТП. В результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули три людини.

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