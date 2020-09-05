ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Тернопольской ГФС разоблачили растрату 60 тонн контрафактного алкоголя

Автор: Дмитрий Левицкий

Должностных лиц Тернопольского областного управления Государственной фискальной службы подозревают в растрате 60 тонн контрафактного алкоголя. Действия чиновников нанесли государству ущерб на 120 тысяч гривен.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Среди подозреваемых руководитель управления ГФС, начальники и заместители отделов, следователь и инспектор. Подозреваемые передали контрафактную продукцию на уничтожение частной фирме, а не специализированному госпредприятию, как этого требовал суд.

Вчера восьмерым чиновникам фискальной службы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 191 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно бывшего чиновника "Нафтогаза" заподозрили в растрате почти 2 млн гривен путем выплаты премий.

Также РБК-Украина писало, что бывших руководителей "Укртрансбезопасности" подозревают в растрате более 100 млн гривен.

Кроме того, во Львовской области правоохранители разоблачили коррупционную схему на ввозе автомобилей в Украину.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныТернопольГФСрастрата