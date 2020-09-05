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У Тернопільській ДФС викрили розтрату 60 тонн контрафактного алкоголю

Автор: Дмитро Левицький

Посадовців Тернопільського обласного управління Державної фіскальної служби підозрюють у розтраті 60 тонн контрафактного алкоголю. Дії чиновників завдали державі збитків на понад 120 тисяч гривень.

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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Серед підозрюваних керівник управління ДФС, начальники та заступники відділів, слідчий та інспектор. Підозрювані передали контрафактну продукцію на знищення приватній фірмі, а не спеціалізованому держпідприємству, як цього вимагав суд.

Вчора вісьмом посадовцям фіскальної служби повідомили про підозру за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно колишнього посадовця "Нафтогазу" запідозрили у розтраті майже 2 млн гривень шляхом виплати премій.

Також РБК-Україна писало, що колишніх керівників "Укртрансбезпеки" підозрюють у розтраті понад 100 млн гривень.

Крім того, у Львівській області правоохоронці викрили корупційну схему на ввезенні автомобілів в Україну.

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