В Тернопольской ГФС разоблачили растрату 60 тонн контрафактного алкоголя

Фото: следственные действия в Тернопольской ГФС (mvs.gov.ua)

Должностных лиц Тернопольского областного управления Государственной фискальной службы подозревают в растрате 60 тонн контрафактного алкоголя. Действия чиновников нанесли государству ущерб на 120 тысяч гривен.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Среди подозреваемых руководитель управления ГФС, начальники и заместители отделов, следователь и инспектор. Подозреваемые передали контрафактную продукцию на уничтожение частной фирме, а не специализированному госпредприятию, как этого требовал суд.

Вчера восьмерым чиновникам фискальной службы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 191 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно бывшего чиновника "Нафтогаза" заподозрили в растрате почти 2 млн гривен путем выплаты премий.

Также РБК-Украина писало, что бывших руководителей "Укртрансбезопасности" подозревают в растрате более 100 млн гривен.

Кроме того, во Львовской области правоохранители разоблачили коррупционную схему на ввозе автомобилей в Украину.