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У Тернопільській ДФС викрили розтрату 60 тонн контрафактного алкоголю

Тернопіль, Субота 05 вересня 2020 15:56
У Тернопільській ДФС викрили розтрату 60 тонн контрафактного алкоголю
Фото: слідчі дії в Тернопільській ДФС (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Посадовців Тернопільського обласного управління Державної фіскальної служби підозрюють у розтраті 60 тонн контрафактного алкоголю. Дії чиновників завдали державі збитків на понад 120 тисяч гривень.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Серед підозрюваних керівник управління ДФС, начальники та заступники відділів, слідчий та інспектор. Підозрювані передали контрафактну продукцію на знищення приватній фірмі, а не спеціалізованому держпідприємству, як цього вимагав суд.

Вчора вісьмом посадовцям фіскальної служби повідомили про підозру за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно колишнього посадовця "Нафтогазу" запідозрили у розтраті майже 2 млн гривень шляхом виплати премій.

Також РБК-Україна писало, що колишніх керівників "Укртрансбезпеки" підозрюють у розтраті понад 100 млн гривень.

Крім того, у Львівській області правоохоронці викрили корупційну схему на ввезенні автомобілів в Україну.

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