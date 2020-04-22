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У тернопільського митрополита УПЦ МП підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 20:52
У тернопільського митрополита УПЦ МП підтвердили коронавірус
Фото: митрополит Сергій (ternopil.church.ua)

Хворий митрополит Сергій лікується в лікарні Києва

У митрополита Тернопільського і Кременецького Української православної церкви Московського патріархату Сергія підтвердили захворювання на коронавірус. Про це на засіданні повідомив заступник начальника Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За словами Паничева, наразі митрополит Сергій перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні в Києві.

"Окрім того, хворобу уже підтвердили у 4-х священників і диякона, які дотичні до Почаєва. Також коронавірус виявлено у священника, що має стосунок до Почаєва, та його дружини". - розповів він.

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Опубліковано Сергієм Надалом Середа, 22 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільській області Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин через спалах коронавірусу. Крім того, на в'їздах в Почаїв було встановлено карантинні блокпости, де проводиться температурний скринінг.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області зараження коронавірусом виявили у 6 священників. По двоє священників захворіли у місті Калуш та Івано-Франківську та по одному в Коломийському та Богородчанському районах.

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