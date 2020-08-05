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Тернопольская область получит 12,6 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения

Тернопольская область, Среда 05 августа 2020 15:32
Тернопольская область получит 12,6 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения
Фото: наводнение в Тернопольской области (pro.te.ua)
Автор: Юлия Струк

Средства направят на выплату семьям с поврежденным наводнением жильем

Кабинет министров выделил Тернопольской области почти 12,6 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в июне. Средства направят облгосадминистрации.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение КМУ.

"В связи с чрезвычайной ситуацией природного характера в июне 2020 года... выделить Тернопольской облгосадминистрации из резервного фонда государственного бюджета 12 599,928 тыс. гривен для осуществления первоочередных (неотложных) мер по ликвидации ее последствий", - указано в документе.

Так, Тернопольская ОГА должна обеспечить выплату денежной помощи семьям, жилые дома которых повреждены, из расчета 20 тысяч гривен на семью.

При этом ОГА может предусматривать в договорах о закупке товаров, работ и услуг предварительную оплату для мероприятий по ликвидации последствий наводнения в размере до 50% их стоимости на срок не более трех месяцев.

Кроме того, облгосадминистрация до 30 декабря должна подать Министерству финансов, Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Государственной казначейской службе отчет об использовании этих средств.

Напомним, в июне в западных областях Украины ситуация с паводками была напряженной: 24 июня волна наводнений пошла на Тернопольскую область.

Как писало РБК-Украина, в Тернопольской области произошло подтопление дамбы, из-за чего проводят частичное отселение более 250 человек.

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