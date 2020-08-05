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Тернопільська область отримає 12,6 млн гривень на ліквідацію наслідків повені

Тернопільська область, Середа 05 серпня 2020 15:32
Тернопільська область отримає 12,6 млн гривень на ліквідацію наслідків повені
Фото: повінь у Тернопільській області (pro.te.ua)
Автор: Юлія Струк

Кошти направлять на виплату родинам з пошкодженим повінню житлом

Кабінет міністрів виділив Тернопільській області майже 12,6 млн гривень на ліквідацію наслідків повені, що сталася у червні. Кошти направлять облдержадміністрації.

Про це свідчить відповідне розпорядження КМУ.

"У зв’язку із надзвичайною ситуацією природного характеру у червні 2020 року... виділити Тернопільській облдержадміністрації з резервного фонду державного бюджету 12 599,928 тис. гривень для здійснення першочергових (невідкладних) заходів з ліквідації її наслідків", - вказано у документі.

Так, Тернопільська ОДА має забезпечити виплату грошової допомоги сім’ям, житлові будинки яких пошкоджені, з розрахунку 20 тисяч гривень на родину.

При цьому ОДА може передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг попередню оплату для заходів з ліквідації наслідків повені у розмірі до 50% їх вартості на строк не більше трьох місяців.

Крім того, облдержадміністрація до 30 грудня має подати Міністерству фінансів, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Державній казначейській службі звіт про використання цих коштів.

Нагадаємо, у червні у західних областях України ситуація з паводками була напруженою: 24 червня хвиля повеней пішла на Тернопільську область.

Як писало РБК-Україна, в Тернопільській області сталося підтоплення дамби, із-за чого проводять часткове відселення понад 250 осіб.

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