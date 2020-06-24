В Тернопольской области произошел перелив через дамбу: отселяют более 250 человек

Фото: подтопление в Тернопольской области (dsns.gov.ua)

В области угроза подтопления существует в трех селах

В Монастырском районе Тернопольской области на реке Днестр произошел перелив через дамбу. Проводится частичное отселение жителей трех сел.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в связи с переливом через дамбу произошло подтопление сельскохозяйственных угодий и существует угроза подтопления сел Устье-Зеленое и Лука.

"В настоящее время проводится частичное отселение жителей с. Устье-Зеленое (103 чел.) и с. Лука (51 чел.)", - сообщили в ГСЧС.

Ранее в результате поднятия воды произошло подтопление угодий в селе Коропец. Оттуда сейчас проводится частичное отселение 100 жителей.

Отметим, на протяжении нескольких дней в западных областях Украины наблюдаются масштабные подтопления в результате непогоды. 23 июня ГСЧС объявила красный уровень опасности в Ивано-Франковской области и на Буковине. Жертвами стихии стали три человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате непогоды на западе Украины без газа остались 10 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области смыло мост, который восстанавливали семь лет.

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Автор: Игорь Литвиненко