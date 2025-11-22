У Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи, але знайшли не всіх

У суботу, 22 листопада, у Тернополі завершилась пошуково-рятувальна операція після ракетного удару РФ. Однак, шість людей досі лишаються безвісти зниклими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Надзвичайники поінформували, що основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях.

"На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що роботи тривали 4 доби і завершилися лише 22 листопада о 18:00.

"Залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5-6 поверхів", - інформують у ДСНС.

Також там додали, що внаслідок атаки загинуло 33 людини, з них 6 - це діти. Травмовані 94, і з них 18 дітей. Водночас шестеро осіб, з яких одна дитина - вважається безвісти зниклими.

У поліції теж розповіли, що станом на сьогодні 6 людей досі вважається безвісти зниклими. Зокрема, на місці подій виявлено фрагменти тіл. Наразі щодо них проводиться експертиза.

"Вивезено близько 1298 тонн будівельного сміття. Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга) в передали їх власникам. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Тривають слідчі дії", - резюмували надзвичайники.