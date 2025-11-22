ua en ru
В Тернополе завершили поисково-спасательные работы, но нашли не всех

Суббота 22 ноября 2025 20:19
В Тернополе завершили поисково-спасательные работы, но нашли не всех Фото: поврежденный дом в Тернополе (facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 22 ноября, в Тернополе завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара РФ. Однако, шесть человек до сих пор остаются без вести пропавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Чрезвычайники сообщили, что основные аварийно-спасательные и поисковые работы проводились на двух локациях.

"На одной из них многоквартирный дом подвергся значительным разрушениям, часть людей была под завалами и заблокирована в квартирах. Спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что работы продолжались 4 суток и завершились только 22 ноября в 18:00.

"Привлечены подразделения ГСЧС из 9 областей, кинологи, тяжелая техника, медики и психологи. Работы выполнялись в сложных условиях, в частности вручную на уровне 5-6 этажей", - информируют в ГСЧС.

Также там добавили, что в результате атаки погибли 33 человека, из них 6 - это дети. Травмированы 94, и из них 18 детей. В то же время шесть человек, из которых один ребенок - считается без вести пропавшими.

В полиции тоже рассказали, что по состоянию на сегодня 6 человек до сих пор считается без вести пропавшими. В частности, на месте событий обнаружены фрагменты тел. Сейчас по ним проводится экспертиза.

"Вывезено около 1298 тонн строительного мусора. Во время работ спасатели нашли 3 домашних животных (2 кошки и попугай) в передали их владельцам. Поисково-спасательные работы завершены. Продолжаются следственные действия", - резюмировали чрезвычайники.

Обстрел Тернополя

Напомним, в ночь на 19 ноября россияне нанесли комбинированный удар по Тернополю. Враг запустил по городу крылатые ракеты и дроны.

Позже в Воздушных силах ВСУ уточнили, что РФ применила для удара ракеты Х-101.

В результате удара в Тернополе были повреждены дома. Причем в одной из высоток частично обвалились конструкции. Также было известно о погибших и пострадавших.

