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У Тернополі всі автобуси "підключили" до поліції: як це працює

Вівторок 05 серпня 2025 12:40
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У Тернополі всі автобуси "підключили" до поліції: як це працює Їздити в автобусах і тролейбусах Тернополя стане безпечніше (фото: facebook.com/Ternopil.rada)
Автор: Ірина Костенко

Всі маршрутні автобуси й тролейбуси у місті Тернопіль "підключили" до системи поліції охорони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міського голови Тернополя Сергія Надала у Facebook.

Що саме змінилось в автобусах і тролейбусах міста

За словами посадовця, у всіх маршрутних автобусах і тролейбусах міста Тернополя завершили встановлення тривожних кнопок.

Уточнюється, що вони - підключені до системи поліції охорони.

Згідно з інформацією Надала, цими пристроями безпеки обладнані:

  • 158 автобусів;
  • 43 тролейбуси.

"Водії можуть миттєво подати сигнал до поліції охорони у разі надзвичайної ситуації, і наряд реагування негайно виїде на місце події", - пояснив міський голова.

Він додав, що спеціальні позначки на транспорті також "мають превентивний ефект" - зменшують ризик виникнення небезпечних ситуацій.

Насамкінець очільник міста зауважив, що цей проект було реалізовано "у відповідь на запити тернополян щодо підвищення безпеки у громадському транспорті".

У Тернополі всі автобуси &quot;підключили&quot; до поліції: як це працюєПублікація Сергія Надала (скриншот: facebook.com/Nadal.Sergij)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Тернополі дехто з пасажирів отримає право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Їздити без оплати можна буде не всім і тільки впродовж двох окремих днів.

Крім того, ми пояснювали, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті (адже це - не лише пенсіонери).

Читайте також, хто і коли може не пустити людину на автобус міжнародного сполучення.

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