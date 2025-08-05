У Тернополі всі автобуси "підключили" до поліції: як це працює

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міського голови Тернополя Сергія Надала у Facebook.

Насамкінець очільник міста зауважив, що цей проект було реалізовано "у відповідь на запити тернополян щодо підвищення безпеки у громадському транспорті".

Він додав, що спеціальні позначки на транспорті також "мають превентивний ефект" - зменшують ризик виникнення небезпечних ситуацій.

"Водії можуть миттєво подати сигнал до поліції охорони у разі надзвичайної ситуації, і наряд реагування негайно виїде на місце події", - пояснив міський голова.

Уточнюється, що вони - підключені до системи поліції охорони.

За словами посадовця, у всіх маршрутних автобусах і тролейбусах міста Тернополя завершили встановлення тривожних кнопок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Тернополі дехто з пасажирів отримає право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Їздити без оплати можна буде не всім і тільки впродовж двох окремих днів.

Крім того, ми пояснювали, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті (адже це - не лише пенсіонери).

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