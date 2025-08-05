В Тернополе все автобусы "подключили" к полиции: как это работает

Все маршрутные автобусы и троллейбусы в городе Тернополь "подключили" к системе полиции охраны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского главы Тернополя Сергея Надала в Facebook.

В завершение глава города отметил, что этот проект был реализован "в ответ на запросы тернополян насчет повышения безопасности в общественном транспорте".

Он добавил, что специальные отметки на транспорте также "имеют превентивный эффект" - уменьшают риск возникновения опасных ситуаций.

"Водители могут мгновенно подать сигнал в полицию охраны в случае чрезвычайной ситуации, и наряд реагирования немедленно выедет на место происшествия", - объяснил городской глава.

Уточняется, что они - подключены к системе полиции охраны.

По словам чиновника, во всех маршрутных автобусах и троллейбусах города Тернополя завершили установку тревожных кнопок.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тернополе некоторые из пассажиров получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Ездить без оплаты можно будет не всем и только в течение двух отдельных дней.

Кроме того, мы объясняли, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте (ведь это - не только пенсионеры).

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