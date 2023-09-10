В Тернополі цієї ночі сталась масштабна пожежа на одному з підприємств міста. Вогонь поширився на площі близько 9 тисяч кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Фото: в Тернополі вночі сталась масштабна пожежа, горіло одне з підприємств (facebook.com/DSNSTERNOPIL)

"Завдяки використанню безпілотного літального апарату, рятувальники здійснили дорозвідку місця події. Встановлено, що орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв. Будівля одноповерхова загальною площею 13 000 м.кв., зі стінами з сендвіч-панелей та металевим покриттям на металевих фермах", - пише пресслужба.

Фото: в Тернополі вночі сталась масштабна пожежа, горіло одне з підприємств (facebook.com/DSNSTERNOPIL)

На гасіння пожежі були направлені:

Як стверджує одне з місцевих видань, пожежа сталась на підприємстві будівельних матеріалів Penoboard.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло близько о 3 ночі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі нещодавно сталась пожежа у двоповерховому житловому будинку по вулиці 3-та лінія Марії Демченко. Внаслідок трагедії постраждали п'ятеро осіб.

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