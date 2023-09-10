В Тернополе ночью произошел масштабный пожар, горело одно из предприятий

В Тернополе этой ночью произошел масштабный пожар на одном из предприятий города. Огонь распространился по площади около 9 тысяч кв.м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

"Благодаря использованию беспилотного летательного аппарата, спасатели осуществили доразведку места происшествия. Установлено, что ориентировочная площадь горения составляет около 9 000 м. кв. Здание одноэтажное общей площадью 13 000 м.кв., со стенами из сэндвич-панелей и металлическим покрытием на металлических фермах", - пишет пресс-служба.

Как утверждает одно из местных изданий, пожар произошел на предприятии строительных материалов Penoboard.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило около 3 ночи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе недавно произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице 3-я линия Марии Демченко. В результате трагедии пострадали пять человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.