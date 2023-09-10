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В Тернополе ночью произошел масштабный пожар, горело одно из предприятий

Фото: в Тернополе ночью произошел масштабный пожар, горело одно из предприятий (facebook.com/DSNSTERNOPIL)
Автор: Сергей Пышкин

В Тернополе этой ночью произошел масштабный пожар на одном из предприятий города. Огонь распространился по площади около 9 тысяч кв.м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило около 3 ночи. 

Как утверждает одно из местных изданий, пожар произошел на предприятии строительных материалов Penoboard. 

На тушение пожара были направлены: 

  • 2 отделения Части специальной пожарной техники; 
  • 2 отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части;
  • 15 единиц основной и вспомогательной техники;
  • 50 спасателей. 
 

Фото: в Тернополе ночью произошел масштабный пожар, горело одно из предприятий (facebook.com/DSNSTERNOPIL)

"Благодаря использованию беспилотного летательного аппарата, спасатели осуществили доразведку места происшествия. Установлено, что ориентировочная площадь горения составляет около 9 000 м. кв. Здание одноэтажное общей площадью 13 000 м.кв., со стенами из сэндвич-панелей и металлическим покрытием на металлических фермах", - пишет пресс-служба.

Уже в 05:45 спасателям удалось локализовать пожар. 

"Пострадавших в результате пожара не обнаружено. Причины возникновения пожара устанавливаются", - добавляет пресс-служба.

 

Фото: в Тернополе ночью произошел масштабный пожар, горело одно из предприятий (facebook.com/DSNSTERNOPIL)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе недавно произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице 3-я линия Марии Демченко. В результате трагедии пострадали пять человек.

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Тернополь