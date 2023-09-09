В Одесі сталася пожежа в житловому будинку через зарядний пристрій, серед постраждалих - діти

В Одесі відбувалася пожежа у двоповерховому житловому будинку по вулиці 3-та лінія Марії Демченко. В результаті події постраждали пятеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Telegram.

За даними рятувальників, пожежу у будинку локалізували о 17:31 та о 17:47 її ліквідували на площі 80 м2.

Внаслідок пожежі постраждали пʼятеро осіб. При цьому двоє - батька, 1972 року народження та доньку, 2019 року народження, доставили до лікарні у тяжкому стані.

Також у пожежі постраждали троє дівчаток 2013, 2017 та 2008 років народження. Їх до лікарні привезли родичі. Їх стан здоровʼя оцінюється як середньої тяжкості.

Рятувальники називають ймовірною причиною пожежі аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї.

Фото: В Одесі сталася пожежа в житловому будинку через зарядний пристрій (t.me/dsns_telegram)

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