У Тернополі школярі від 13 вересня вчитимуться щосуботи: чому змінили графік

У Тернополі з 13 вересня учні всіх шкіл вчитимуться щосуботи. Таке рішення ухвалили в управлінні освіти міської ради через можливі блекаути взимку та підвищення захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар для ZAXID.NET керівниці управління освіти Ольга Похиляк.

За її словами, учні мають відпрацювати сім субот за повноцінний робочий тиждень. Це дозволить збільшити тривалість зимових канікул - замість 27 грудня вони розпочнуться 18 грудня.

Графік відпрацювання субот:

13 вересня - за п’ятницю, 19 грудня;

20 вересня - за понеділок, 22 грудня;

27 вересня - за вівторок, 23 грудня;

4 жовтня - за четвер, 18 грудня;

11 жовтня - за середу, 24 грудня;

18 жовтня - за четвер, 25 грудня;

25 жовтня - за п’ятницю, 26 грудня.

За словами Похиляк, така зміна графіку допоможе школам підготуватися до непередбачуваних зимових обставин та забезпечити повноцінне навчання дітей.