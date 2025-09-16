ua en ru
У Тернополі школярі від 13 вересня вчитимуться щосуботи: чому змінили графік

Вівторок 16 вересня 2025 16:15
У Тернополі школярі від 13 вересня вчитимуться щосуботи: чому змінили графік Фото: У Тернополі школярі будуть вчитися у суботу (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Тернополі з 13 вересня учні всіх шкіл вчитимуться щосуботи. Таке рішення ухвалили в управлінні освіти міської ради через можливі блекаути взимку та підвищення захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар для ZAXID.NET керівниці управління освіти Ольга Похиляк.

За її словами, учні мають відпрацювати сім субот за повноцінний робочий тиждень. Це дозволить збільшити тривалість зимових канікул - замість 27 грудня вони розпочнуться 18 грудня.

Графік відпрацювання субот:

  • 13 вересня - за п’ятницю, 19 грудня;
  • 20 вересня - за понеділок, 22 грудня;
  • 27 вересня - за вівторок, 23 грудня;
  • 4 жовтня - за четвер, 18 грудня;
  • 11 жовтня - за середу, 24 грудня;
  • 18 жовтня - за четвер, 25 грудня;
  • 25 жовтня - за п’ятницю, 26 грудня.

За словами Похиляк, така зміна графіку допоможе школам підготуватися до непередбачуваних зимових обставин та забезпечити повноцінне навчання дітей.

Раніше РБК-Україна розповідало про тривалість 2025-2026 навчального року в українських школах, орієнтовні дати осінніх, зимових, весняних і літніх канікул. Зазначимо, остаточні строки навчання та відпочинку визначає педагогічна рада кожної школи з урахуванням навчального навантаження, безпекової ситуації та стану учнів.

Також ми писали про санітарні правила для українських школярів у 2025-2026 навчальному році. МОЗ визначає тривалість уроків, перерв, домашніх завдань, використання гаджетів і комп’ютерів, а також окремі норми для дистанційного навчання, щоб зберегти здоров’я дітей.

Тернопіль Школа
