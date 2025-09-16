У Тернополі школярі від 13 вересня вчитимуться щосуботи: чому змінили графік
У Тернополі з 13 вересня учні всіх шкіл вчитимуться щосуботи. Таке рішення ухвалили в управлінні освіти міської ради через можливі блекаути взимку та підвищення захворюваності на COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар для ZAXID.NET керівниці управління освіти Ольга Похиляк.
За її словами, учні мають відпрацювати сім субот за повноцінний робочий тиждень. Це дозволить збільшити тривалість зимових канікул - замість 27 грудня вони розпочнуться 18 грудня.
Графік відпрацювання субот:
- 13 вересня - за п’ятницю, 19 грудня;
- 20 вересня - за понеділок, 22 грудня;
- 27 вересня - за вівторок, 23 грудня;
- 4 жовтня - за четвер, 18 грудня;
- 11 жовтня - за середу, 24 грудня;
- 18 жовтня - за четвер, 25 грудня;
- 25 жовтня - за п’ятницю, 26 грудня.
За словами Похиляк, така зміна графіку допоможе школам підготуватися до непередбачуваних зимових обставин та забезпечити повноцінне навчання дітей.
Раніше РБК-Україна розповідало про тривалість 2025-2026 навчального року в українських школах, орієнтовні дати осінніх, зимових, весняних і літніх канікул. Зазначимо, остаточні строки навчання та відпочинку визначає педагогічна рада кожної школи з урахуванням навчального навантаження, безпекової ситуації та стану учнів.
Також ми писали про санітарні правила для українських школярів у 2025-2026 навчальному році. МОЗ визначає тривалість уроків, перерв, домашніх завдань, використання гаджетів і комп’ютерів, а також окремі норми для дистанційного навчання, щоб зберегти здоров’я дітей.