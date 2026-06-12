ua en ru
Пт, 12 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

У Тернополі підняли ціни на проїзд у транспорті: кому і скільки треба платити з 13 червня

12:02 12.06.2026 Пт
4 хв
Нові тарифи "зрівняли" комунальний і приватний транспорт, але для декого поїздки будуть дешевші
aimg Ірина Костенко
У Тернополі підняли ціни на проїзд у транспорті: кому і скільки треба платити з 13 червня Вартість проїзду в Тернополі змінили (фото: facebook.com/Ternopil.rada)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

У Тернополі запровадили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Платити більше пасажирам потрібно з 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Тернопільської міської ради (ТМР).

Головне:

  • Зміни для пасажирів: нові ціни на проїзд у громадському транспорті Тернополя запроваджені з 13 червня 2026 року.
  • Однакова вартість: тарифи на проїзд "урівняли" для комунального та приватного громадського транспорту.
  • Ціна питання: найдешевше платити "Соціальною картою тернополянина" (19 грн), неперсоніфікований квиток обійдеться у 23 грн, а банківська картка чи NFC - у 26 грн.
  • Пільги та знижки: безкоштовний проїзд зберегли для 29 категорій населення, а також для учнів та студентів у комунальному транспорті (у приватному - молодь має знижку 50%).
  • Бонусна послуга: у місті продовжує працювати "Єдиний квиток", який дозволяє безкоштовно пересідати на інший транспорт впродовж 30 хвилин.

Як змінилась вартість проїзду у Тернополі

Мешканцям і гостям міста розповіли, що з 13 червня 2026 року в Тернополі запроваджуються нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Уточнюється, що вартість проїзду тепер однакова як у комунальному, так і в приватному громадському транспорті (згідно з проведеними розрахунками та відповідно до схваленого рішення).

Читайте також: Експертка порівняла ціни на проїзд у столицях Європи: найдешевше - в Києві, навіть після зміни тарифів

При цьому ціна поїздки залежить від способу оплати:

  • 19 гривень - при розрахунку електронним квитком "Соціальна карта тернополянина";
  • 23 гривні - при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;
  • 26 гривень - при оплаті банківською карткою або пристроєм з технологією NFC.

У Тернополі підняли ціни на проїзд у транспорті: кому і скільки треба платити з 13 червняНові тарифи на проїзд у транспорті Тернополя (інфографіка: ternopilcity.gov.ua)

Хто може їздити зі знижкою чи безкоштовно

За даними Тернопільської міської ради, учні та студенти Тернопільської громади:

  • можуть і надалі користуватись безкоштовним проїздом у тролейбусах та комунальних автобусах - при пред'явленні "Соціальної карти тернополянина" категорій "Учнівська" або "Студентська";
  • мають 50% знижки на проїзд у приватному транспорті - за наявності вищевказаних карток.

Крім того, збережено безкоштовний проїзд для 29-ти пільгових категорій населення:

  • пенсіонерів;
  • осіб з інвалідністю;
  • учасників бойових дій тощо.

Громадянам нагадали також, що Тернопіль залишається єдиним містом в Україні, де діє послуга "Єдиний квиток".

Вона дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок впродовж 30 хвилин між усіма видами громадського транспорту - як комунального, так і приватного (автобусами й тролейбусами).

Як оформити "Соціальну картку тернополянина"

Як бачимо, суттєво економити на проїзді дозволяє "Соціальна картка тернополянина".

Українцям нагадали, що оформити її можуть не лише жителі міста, але й люди, які працюють або навчаються на території громади.

Подати анкету на виготовлення електронного квитка "Соціальна карта тернополянина" можна онлайн - у застосунку "е-Тернопіль".

Чому ціни на проїзд у місті вирішили змінити

Посадовці пояснили, що рішення про зміну тарифу було схвалене:

  • у зв'язку зі значним підвищенням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин і комплектуючих;
  • на тлі збільшення державних соціальних стандартів і рівня мінімальної заробітної плати.

Зазначається, що нова вартість проїзду встановлена:

  • з урахуванням висновків фахівців управління транспортних мереж та зв'язку;
  • з урахуванням результатів проведеного незалежного аудиту (який підтвердив правильність розрахунків);
  • після громадських обговорень.

"Проведені розрахунки свідчать, що економічно обґрунтована вартість однієї поїздки в автобусі сьогодні становить 26,7 гривень, а у тролейбусі - 31,6 гривень", - поділились у Тернопільській міській раді.

Уточнюється також, що під час громадських обговорень було враховано пропозиції від жителів громади.

Так, за результатами обговорення, вартість проїзду для користувачів "Соціальної карти тернополянина" була зменшена з попередньо запропонованих 20 до 19 гривень за поїздку.

"Це рішення ухвалено з урахуванням звернень мешканців та з метою збереження доступності громадського транспорту для жителів громади", - констатували у ТМР.

Нагадаємо, 18 травня Київська міська державна адміністрація опублікувала проєкт рішення про зміну тарифів на проїзд у столичному громадському транспорті.

Згідно з документом, вартість разової поїздки вже з 15 липня може зрости до 30 гривень, місячний проїзний становитиме 1 088 гривень, а ціна безлімітного проїзного на місяць сягне 4 875 гривень.

Тим часом ми пояснювали, чи зростуть ціни на приміські маршрутки (після подорожчання транспорту в столиці).

Читайте також, як зекономити на проїзді після підвищення тарифів у столиці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Тернопіль оплата проїзду Тарифи Тролейбус маршрутчик Студенти Ціни Автобуси Учні Пенсіонери
Новини
Спершу гроші, потім - реформа ТЦК: Свириденко розкрила деталі змін для військових
Спершу гроші, потім - реформа ТЦК: Свириденко розкрила деталі змін для військових
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою