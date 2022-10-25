ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Тернополі переселенці можуть стати на облік житла для тимчасового проживання

Новость на русском →
Тернопіль, Вівторок 25 жовтня 2022 10:06
У Тернополі переселенці можуть стати на облік житла для тимчасового проживання Фото: у Тернополі переселенці можуть стати на облік житла для тимчасового проживання (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Люди, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабну війну і хочуть жити на території Тернопільської громади, можуть стати на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання. Така можливість доступна вже з 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську міську раду.

Відповідні документи для взяття на облік можна подати у ЦНАП (вул. Василя Костянтина Острозького, 6).

Що повинно входити до заяви:

  • документи, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
  • довідка ВПО про взяття на облік та відповідні довідки членів сім’ї (за наявності);
  • документи, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документи, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Нагадаємо, що "Дія" тестує нові функції для переселенці, що дозволить полегшити зміну місця проживання й редагування свого статусу.

РБК-Україна пояснювало, як переселенцям стати в чергу на житло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопіль Внутрішньо переміщені особи
NEWS
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
DAILY
Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу
Юлія Акимовакоресподент Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу