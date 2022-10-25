Фото: у Тернополі переселенці можуть стати на облік житла для тимчасового проживання (Getty Images)

Люди, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабну війну і хочуть жити на території Тернопільської громади, можуть стати на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання. Така можливість доступна вже з 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську міську раду.