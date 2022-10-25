У Тернополі переселенці можуть стати на облік житла для тимчасового проживання
Фото: у Тернополі переселенці можуть стати на облік житла для тимчасового проживання (Getty Images)
Люди, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабну війну і хочуть жити на території Тернопільської громади, можуть стати на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання. Така можливість доступна вже з 25 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську міську раду.
Відповідні документи для взяття на облік можна подати у ЦНАП (вул. Василя Костянтина Острозького, 6).
Що повинно входити до заяви:
- документи, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
- довідка ВПО про взяття на облік та відповідні довідки членів сім’ї (за наявності);
- документи, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документи, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.
Нагадаємо, що "Дія" тестує нові функції для переселенці, що дозволить полегшити зміну місця проживання й редагування свого статусу.
РБК-Україна пояснювало, як переселенцям стати в чергу на житло.
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