В Тернополе переселенцы могут стать на учет жилья для временного проживания
Фото: в Тернополе переселенцы могут стать на учет жилья для временного проживания (Getty Images)
Люди, которые вынужденно покинули свои дома из-за полномасштабной войны и хотят жить на территории Тернопольской общины, могут стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания. Такая возможность доступна уже с 25 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Соответствующие документы для взятия на учет можно подать в ЦНАП (ул. Василия Константина Острожского, 6).
Что должно входить в заявление:
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины;
- справка ВПЛ о взятии на учет и соответствующие справки членов семьи (при наличии);
- документы, выданные органами государственной регистрации актов гражданского состояния или судом, подтверждающие родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документы, подтверждающие основания приоритетности в предоставлении ВПЛ жилых помещений из фонда. Факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи.
Напомним, что "Дія" тестирует новые функции для переселенцев, которые позволят облегчить изменение места жительства и редактирование своего статуса.
РБК-Украина объясняла, как переселенцам стать в очередь на жилье.
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