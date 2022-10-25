Фото: в Тернополе переселенцы могут стать на учет жилья для временного проживания (Getty Images)

Люди, которые вынужденно покинули свои дома из-за полномасштабной войны и хотят жить на территории Тернопольской общины, могут стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания. Такая возможность доступна уже с 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский городской совет.