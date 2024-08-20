UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Тернополі окупанти поцілили в промисловий об'єкт: пожежа досі триває (фото, відео)

Фото: пожежа на об'єкті в Тернополі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

В ніч проти 20 серпня окупанти РФ завдали удару по промисловому об'єкту у Тернополі. Наразі на місці влучання працюють екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Тернопільської ОДА у Facebook.

Зазначається, що удар було здійснено близько 3 години ночі. На місці працювали усі відповідні спецслужби. До гасіння пожежі залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова.

Також повідомляється, що постраждалих унаслідок влучання немає. Станом на цю мить перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, проте деякі заміри потребують додаткового часу. Відомо, що хмара випарів рухається в південно-західному напрямку за вітром. 

У Тернопільській ОДА закликали жителів без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору. 

 Фото: ліквідація пожежі на об'єкті в Тернополі (t.me/dsns_telegram)

Що передувало

Нагадаємо, раніше зазначалось, що у Тернополі вночі, під час повітряної тривоги спалахнула пожежа. Мешканців міста просили обмежити перебування на вулиці.

Загалом в ніч на 20 серпня атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе. Повітряні сили збили 28 об'єктів із 30.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТернопільПожежаВійна Росії проти України