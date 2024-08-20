В Тернополе оккупанты попали в промышленный объект: пожар до сих пор продолжается (фото, видео)

Отмечается, что удар был нанесен около 3 часов ночи. На месте работали все соответствующие спецслужбы. К тушению пожара привлекли более 90 спасателей и более 20 единиц техники. Также привлечены 2 пожарных поезда из Тернополя и Львова.

Также сообщается, что пострадавших в результате попадания нет. По состоянию на данный момент превышение вредных веществ в воздухе и воде не обнаружено, однако некоторые замеры требуют дополнительного времени. Известно, что облако испарений движется в юго-западном направлении по ветру.

В Тернопольской ОГА призвали жителей без необходимости не выходить из дома, максимально ограничить пребывание детей на улице, закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора.