У Тернополі незабаром завершують опалювальний сезон: названо дату

В Тернополі в п'ятницю, 14 квітня, припиняють подачу тепла у будинки. Опалювальний сезон завершується.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тернопільську міську раду.
"Жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендовано закінчити опалювальний період з 14 квітня 2023 року", - йдеться в повідомленні.
Щодо медичних закладів та закладів освіти, то завершення опалювального сезону відбуватиметься за результатами звернень керівників цих установ.
Раніше ми писали про те, що 10 квітня в Луцьку завершили опалювальний сезон.
Також нагадаємо, що у Львові незабаром завершиться опалювальний сезон.
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