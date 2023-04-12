UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Тернополі незабаром завершують опалювальний сезон: названо дату

Фото: у Тернополі незабаром завершують опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Тернополі в п'ятницю, 14 квітня, припиняють подачу тепла у будинки. Опалювальний сезон завершується.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тернопільську міську раду.

"Жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендовано закінчити опалювальний період з 14 квітня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Щодо медичних закладів та закладів освіти, то завершення опалювального сезону відбуватиметься за результатами звернень керівників цих установ.

Раніше ми писали про те, що 10 квітня в Луцьку завершили опалювальний сезон.

Також нагадаємо, що у Львові незабаром завершиться опалювальний сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезон