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В Тернополе вскоре завершится отопительный сезон: названа дата

Фото: в Тернополе вскоре завершится отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Тернополе в пятницу, 14 апреля, прекращают подачу тепла в дома. Отопительный сезон завершается.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Тернопольский городской совет.

"Жителям Тернопольской городской территориальной громады, проживающим в домах и квартирах, оборудованных индивидуальной системой отопления, рекомендовано закончить отопительный период с 14 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Что касается медицинских учреждений и учебных заведений, то завершение отопительного сезона будет происходить по результатам обращений руководителей этих учреждений.

Ранее мы писали о том, что в 10 апреля в Луцке завершили отопительный сезон.

Также напомним, что во Львове скоро завершится отопительный сезон.

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Отопительный сезон