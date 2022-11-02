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У Тернополі назвали дату початку опалювального сезону

Фото: у Тернополі назвали дату початку опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Тернополі опалювальний сезон почнеться з 4 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Тернополя Сергія Надала.

"З 4 листопада у Тернополі розпочинається подача тепла в оселі тернополян. Прошу мешканців відчиняти двері аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання", - написав він.

РБК-Україна повідомляло, що опалювальний сезон розпочнеться у Кривому Розі та Дніпрі з 1 листопада, Луцьку - 3 листопада та Івано-Франківськ - 7 листопада.

Окрім того, у Черкасах деякі будинки можуть відключати від електропостачання через економію на опаленні.

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ТернопільОпалювальный сезон