ua ru
Сб, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, коли увімкнуть опалення у Кривому Розі

Новость на русском →
Кривий Ріг, Субота 29 жовтня 2022 22:59
Стало відомо, коли увімкнуть опалення у Кривому Розі Фото: Олександр Вілкул (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Опалювальний сезон у Кривому Розі (Дніпропетровська область) розпочнеться з 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови міської військової адміністрації Олександра Вілкула.

"З першого листопада у Кривому Розі стартує опалювальний сезон. Тепло поступатиме поступово до житлових будинків, соціальних установ, установ бюджетної сфери. При цьому ми продовжуємо підготовку до, можливо, найважчої за останні 80 років зими", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області відкриють понад 400 пунктів обігріву, які зможуть одночасно прийняти до 70 тисяч людей. Незважаючи на те, що регіон повністю готовий до опалювального сезону, він готується до критичних ситуацій на тлі ударів по об'єктам критичної інфраструктури.

Зазначимо, опалення у Запоріжжі мають включити 2 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Опалювальный сезон
NEWS
Росія заявила про вихід з зернової угоди: що відомо на даний момент
Росія заявила про вихід з зернової угоди: що відомо на даний момент
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік