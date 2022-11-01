Опалення в Луцьку та Франківську з’явиться найближчими днями, а в Дніпрі - сьогодні

Найближчими днями в Луцьку та в Івано-Франківську, а в Дніпрі вже сьогодні розпочнеться опалювальний сезон.

Луцьк

В Луцьку опалювальний сезон розпочнеться з 3 листопада.

"Від моменту запуску котельні до потрапляння теплоносія в будинки у зв‘язку з технологічним процесом може пройти від 1 до 3 діб, а з понеділка передають стійке зниження температури. Окрім того, в будинках, де встановлено ІТП також треба час на його запуск та налаштування", - розповів мер міста Ігор Поліщук.

За його словами, далі затягувати не добре, адже в садочках будуть мерзнути діти та учні в школах.

"Велика кількість ремонтних та підготовчих робіт, що були виконані нами влітку дає надію на меншу кількість поривів та аварійних ситуацій на мережах", - додав він.

На думку очільника міста, зниження температури при відсутності опалення призведе до того, що люди будуть обігріватися електрообігріваючими пристроями, що створить додаткове навантаження на енергетичну мережу і призведе до ще більшої кількості відключень.

"Для максимально швидкого усунення аварій ми створили 10 бригад для виконання необхідних робіт та якомога швидшої подачі тепла в будинки", - додав Поліщук.

Дніпро

У Дніпрі опалення з’явиться з 1 листопада.

"Видав розпорядження про початок опалювального сезону в Дніпрі. Через певні технологічні процеси тепло в деяких будинках може з’явитися впродовж декілька днів. Впораємося", - написав у Facebook мер міста Борис Філатов, показавши відповідне розпорядження.

Івано-Франківськ

Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочнеться 7 листопада.

"Опалювальний сезон розпочнемо з наступного понеділка. Вже ухвалили відповідне рішення. Зараз погода ще дозволяє трохи зекономити", - написав в Facebook мер міста Руслан Марцінків.