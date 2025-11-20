У Тернополі кількість жертв атаки РФ зросла до 28: деблокували ще одне тіло

Нагадаємо, що у ніч 19 листопада РФ вкотре атакувала Україну. Під ударами опинилась низка міст. Найсильніше постраждав Тернопіль - окупанти запустили по місту крилаті ракети Х-101.

Внаслідок прямого влучання ракети відбулося масштабне руйнування багатоповерхівки - обвал з 9 по 3 поверхи. У ще одному багатоквартирному будинку почалася пожежа.

Загалом станом на середину дня 20 листопада було відомо про 27 загиблих, серед яких було троє дітей. В місті з 19 по 21 листопада оголосили Дні жалоби за загиблими внаслідок атаки окупантів.

Але також рятувальники 20 листопада змогли витягти живим 20-річного Богдана, який опинився під завалами будинку. Він пробув під руїнами багатоповерхівки понад добу та вижив буквально дивом. Зараз врятований перебуває у лікарні.