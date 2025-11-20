RU

В Тернополе количество жертв атаки РФ возросло до 28: деблокировали еще одно тело

Фото: спасательные работы в Тернополе (ГСЧС Тернопольской области)
Автор: Антон Корж

В Тернополе до 28 человек возросло количество жертв российского ракетного удара 19 ноября. Спасатели деблокировали тело еще одного погибшего человека из-под руин многоэтажки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что вечером 20 ноября спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека. Кто это, пока неизвестно.

"Количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 28 человек, из них - 3 ребенка. Пострадали 94 человека, без вести пропавшими считаются 16 человек", - добавили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС Тернопольской области

 

Напомним, что в ночь 19 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину. Под ударами оказался ряд городов. Сильнее всего пострадал Тернополь - оккупанты запустили по городу крылатые ракеты Х-101.

В результате прямого попадания ракеты произошло масштабное разрушение многоэтажки - обвал с 9 по 3 этажи. В еще одном многоквартирном доме начался пожар.

Всего по состоянию на середину дня 20 ноября было известно о 27 погибших, среди которых было трое детей. В городе с 19 по 21 ноября объявили Дни траура по погибшим в результате атаки оккупантов.

Но также спасатели 20 ноября смогли извлечь живым 20-летнего Богдана, который оказался под завалами дома. Он пробыл под руинами многоэтажки более суток и выжил буквально чудом. Сейчас спасенный находится в больнице.

