ua en ru
Нд, 23 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Тернополі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 34

Тернопіль, Неділя 23 листопада 2025 13:14
UA EN RU
У Тернополі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 34 Фото: у Тернополі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 34 (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Тернополі 19 листопада зросла до 34 осіб.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив заступник глави Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"Станом на зараз ми можемо говорити, що загинули 34 людини. Серед них 33 вже опізнані. Є фрагменти тіла, які належать чоловікові. Зараз експерти працюють над питання, кому саме з цих двох загиблих вони належать", - розповів Пастух.

За його словами, зниклими безвісти вважаються двоє чоловіків, три жінки та одна дитина.

Глава ОВА також зазначив, що жертвами обстрілу є не лише мешканці будинку, а й люди, які йшли до укриття.

"У нас є четверо людей, які загинули за цією адресою, але не проживали в цьому будинку", - додав Пастух.

Удар РФ по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю ракетами та ударними дронами.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, третю добу триває пошуково-рятувальна операція.

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Тернопіль ракетами Х-101.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули 33 людини, серед яких 6 дітей, ще понад 90 - отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопіль Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Контрпропозиції ЄС до мирного плану щодо України: Bloomberg дізнався деталі
Контрпропозиції ЄС до мирного плану щодо України: Bloomberg дізнався деталі
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті