У Тернополі кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 34

Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Тернополі 19 листопада зросла до 34 осіб.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив заступник глави Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"Станом на зараз ми можемо говорити, що загинули 34 людини. Серед них 33 вже опізнані. Є фрагменти тіла, які належать чоловікові. Зараз експерти працюють над питання, кому саме з цих двох загиблих вони належать", - розповів Пастух.

За його словами, зниклими безвісти вважаються двоє чоловіків, три жінки та одна дитина.

Глава ОВА також зазначив, що жертвами обстрілу є не лише мешканці будинку, а й люди, які йшли до укриття.

"У нас є четверо людей, які загинули за цією адресою, але не проживали в цьому будинку", - додав Пастух.