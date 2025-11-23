В Тернополе количество погибших в результате российского удара возросло до 34
Количество погибших в результате российского удара по многоэтажке в Тернополе 19 ноября возросло до 34 человек.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил заместитель главы Тернопольской ОВА Тарас Пастух.
"По состоянию на сейчас мы можем говорить, что погибли 34 человека. Среди них 33 уже опознаны, есть фрагменты тела, которые принадлежат мужчине. Сейчас эксперты работают над вопросом, кому именно из этих двух погибших они принадлежат", - рассказал Пастух.
По его словам, пропавшими без вести считаются двое мужчин, три женщины и один ребенок.
Глава ОВА также отметил, что жертвами обстрела являются не только жители дома, но и люди, которые шли в укрытие.
"У нас есть четыре человека, которые погибли по этому адресу, но не проживали в этом доме", - добавил Пастух.
Удар РФ по Тернополю
Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска совершили комбинированную атаку по Тернополю ракетами и ударными дронами.
В результате вражеского удара повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов частично обвалились конструкции, третьи сутки продолжается поисково-спасательная операция.
По данным Воздушных сил, россияне атаковали Тернополь ракетами Х-101.
Ранее сообщалось, что в результате удара по многоэтажке погибли 33 человека, среди которых 6 детей, еще более 90 - получили ранения.