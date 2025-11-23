В Тернополе количество погибших в результате российского удара возросло до 34

Количество погибших в результате российского удара по многоэтажке в Тернополе 19 ноября возросло до 34 человек.

"По состоянию на сейчас мы можем говорить, что погибли 34 человека. Среди них 33 уже опознаны, есть фрагменты тела, которые принадлежат мужчине. Сейчас эксперты работают над вопросом, кому именно из этих двух погибших они принадлежат", - рассказал Пастух.

По его словам, пропавшими без вести считаются двое мужчин, три женщины и один ребенок.

Глава ОВА также отметил, что жертвами обстрела являются не только жители дома, но и люди, которые шли в укрытие.

"У нас есть четыре человека, которые погибли по этому адресу, но не проживали в этом доме", - добавил Пастух.