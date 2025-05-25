У Тернополі через ракетний удар пошкоджено промпідприємство, сталася пожежа

За словами чиновника.о 02:56 у місті Тернопіль (промзона) "внаслідок влучання попередньо крилатої ракети "Калібр" частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємства з подальшим загоранням".

Так, глава ОВА повідомив про горіння в цеху окремими осередками "на загальній площі 1000 кв.м", та додав, що гасіння пожежі триває.

"Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території", - передав чиновник.

Також начальник ОВА поінформував, що для ліквідації наслідків обстрілу та "проведення обстежень пошкоджень, завданих інфраструктурі та громадянам, залучені спеціалізовані служби".

Ракетно-дронова атака РФ на Україну вночі 25 травня

Як повідомлялося раніше, цієї ночі, як і минулої, ворог завдав по території України масованого комбінованого удару, залучивши для атаки дрони-камікадзе та ракети різних типів. За даними моніторингових груп, російські окупанти били по Україні з бортів стратегічної авіації (у повітрі були літаки Ту-95 і Ту-160), а також з акваторії Чорного моря (там були 4 ракетоносії загальним залпом до 28 крилатих ракет "Калібрів", та атакував балістикою.

Повідомлялося про вибух у Києві, у Харкові, в Миколаєві, в Одесі, у Чернігові, в Сумах, у Запорізькій та Тернопільській областях. Також у регіонах активно велась робота ППО по ворожих повітряних цілях. Відомо про постраждалих у Києві, Харкові та Київській області (в останній - загинули три людини).

Через масовану російську атаку на територію України Польща із союзниками підняли військову авіацію.

Подробиці про ракетно-дронову атаку РФ цієї ночі РБК-Україна зібрало в окремому матеріалі.