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Під Тернопілем рейсовий автобус потрапив у аварію, є жертви

Новини » Надзвичайні події     11.12.2019 - 16:02
Під Тернопілем рейсовий автобус потрапив у аварію, є жертви
Ілюстративне фото (mashintop facebook.com)

Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще 5 постраждали

Поблизу Тернопіля у середу, 11 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса, в результаті чого одна людина загинула та ще п'ятеро було травмовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, близько 12-ї години на автодорозі між селами Чистилів та Великий Глибочок сталося зіткнення рейсового автобуса, який рухався за маршрутом Тернопіль-Чистилів, з автомобілем Dacia Logan. Попередньо, аварія сталася через виїзд на зустрічну смугу.

На момент ДТП в рейсовому автобусі знаходилися близько 10 пасажирів. Одна з пасажирів, 65-річна жінка, що сиділа поруч з водієм, загинула. Чотирьох пасажирів автобуса та водія Dacia було госпіталізовано з травмами.

"На місці пригоди працює слідчо-оперативна група, яка й встановить причину нещастя. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ", - додали в поліції.

Нагадаємо, вранці 10 грудня у Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталася аварія за участі шкільного автобуса. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 5 осіб, серед яких діти віком 11-17 років. Винним загрожує до 3 років ув'язнення.

Також РБК-Україна писало, що на трасі Львів-Краковець сталася аварія за участю мікроавтобуса, в результаті якої постраждали 4 людини. Ввечері 4 грудня близько 20:25 сталося зіткнення мікроавтобуса Opel Vivaro та автомобіля Volkswagen Passat

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