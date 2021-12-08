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Под Тернополем маршрутка попала в ДТП: есть пострадавшие

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Тернополь, Среда 08 декабря 2021 19:44
Под Тернополем маршрутка попала в ДТП: есть пострадавшие Фото: в Тернопольской области в ДТП попала маршрутка (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Тернопольской области вечером 8 декабря произошло ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Предварительно пострадали 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.

Авария произошла на трассе Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече. Рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП получили травмы не менее 9 человек, в том числе водитель маршрутки. О состоянии пострадавших не сообщается. На месте работает следственная группа.

По данным главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области, в результате столкновения в машинах оказались заблокированы люди. Спасатели деблокировали потерпевших и передали их сотрудникам скорой помощи.

Фото: в Тернопольской области в ДТП попала маршрутка (mvs.gov.ua)

Напомним, 7 декабря в Черниговской области столкнулись грузовик и маршрутный автобус, погибли 13 человек.

Отметим, полиция задержала водителя грузовика, ему вручили подозрение.

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Министерство внутренних дел Украины ДТП Тернопольская область
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