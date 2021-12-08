Под Тернополем маршрутка попала в ДТП: есть пострадавшие

В Тернопольской области вечером 8 декабря произошло ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Предварительно пострадали 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.

Авария произошла на трассе Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече. Рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП получили травмы не менее 9 человек, в том числе водитель маршрутки. О состоянии пострадавших не сообщается. На месте работает следственная группа.

По данным главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области, в результате столкновения в машинах оказались заблокированы люди. Спасатели деблокировали потерпевших и передали их сотрудникам скорой помощи.

Фото: в Тернопольской области в ДТП попала маршрутка (mvs.gov.ua)