Смертельное ДТП под Черниговом: водителю грузовика вручили подозрение

В Черниговской области в результате серьезного ДТП с маршруткой погибли 13 человек. Водителю грузовика вручили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу руководителя Черниговской областной прокуратуры Сергея Василины.

По результатам следствия будет дана правовая оценка всем без исключения обстоятельствам, приведшим к ДТП.

"Сегодня следователь по согласованию с прокурором вручил 44-летнему водителю грузовика сообщения о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3. ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с трагическими событиями 7 декабря возле Брусилова в области объявлен День траура, отметил представитель прокуратуры.