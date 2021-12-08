Під Тернополем маршрутка потрапила в ДТП: є постраждалі

У Тернопільській області ввечері 8 грудня сталася ДТП за участю пасажирського маршрутного автобуса та легкового автомобіля. Попередньо постраждали 9 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

Аварія сталася на трасі Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече. Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen Passat.

В результаті ДТП отримали травми не менше 9 осіб, у тому числі водій маршрутки. Про стан постраждалих не повідомляється. На місці працює слідча група.

За даними Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області, в результаті зіткнення в машинах виявилися заблоковані люди. Рятувальники деблокували потерпілих і передали їх співробітникам швидкої допомоги.

Фото: у Тернопільській області в ДТП потрапила маршрутка (mvs.gov.ua)