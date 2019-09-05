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В Тернополе усилили меры безопасности после нападения на ректора ТНЭУ

Новости » Общество    05.09.2019 - 22:13
В Тернополе усилили меры безопасности после нападения на ректора ТНЭУ
Фото: Тернопольский горсовет (google.com.ua/maps)

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Надал

В Тернополе городские власти усилили меры безопасности после покушения на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Как сообщается, соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Надал 5 сентября.

"В связи с угрозой совершения террористических или диверсионных актов и учитывая оперативную информацию от правоохранительных органов, глава Тернополя Сергей Надал поручил исполнительным органам власти принять дополнительные меры безопасности"

Над усиленными мерами в первую очередь работали исполнительные органы, координирующие деятельность образовательных, медицинских, культурных, молодежных учреждений, предприятий жилищно-коммунальной сферы.

В ближайшее время руководителям соответствующих предприятий, учреждений, организаций будет доведено об обязательном выполнении Памятки первоочередных действий в случае обнаружения неизвестных предметов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что взрыв во дворе Андрея Крысоватого произошел 4 сентября около 8:00. По сообщению очевидцев, во двор ректора ТНЭУ подкинули пакет, который взорвался во время того, как его взял в руки педагог.

Кроме того, Национальная полиция начала уголовное производство по факту покушения на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Полиция открыла дело по факту покушения на ректора ТНЭУ В Тернополе во двор ректора ТНЭУ бросили взрывпакет, есть пострадавшие
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