В Тернополе совершили покушение на ректора ТНЭУ

Фото: Андрей Крысоватый (terminovo.te.ua)

Ректор и его жена находятся в больнице в тяжелом состоянии

В Тернополе произошло покушение на ректора Тернопольского национальный экономический университет Андрея Крысоватого, пострадали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "20 минут".

Сообщается, что 4 сентября около 8 утра во дворе загородного дома ректора ТНЭУ, который находится в с.Петриков под Тернополем, произошел взрыв неизвестного пакета.

По словам очевидцев, взрыв произошел во время того, как Крысоватый взял пакет в руки. В результате ректор получил сильное ранение левой руки. Также пострадала его жена. Обоих доставлено в больницу. По сообщениям врачей, состояние потерпевших тяжелое.

Вблизи взрывпакета также была обнаружена записка, которую могли оставить организаторы покушения.

В полиции пока данное происшествие не комментируют.

Фото: покушение на ректора ТНЭУ (te.20minut.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе задержали мужчину, который обстрелял внедорожник на трассе Киев-Одесса. После обстрела, мужчина совершил разбойное нападение на почтовое отделение.

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