Полиция открыла дело по факту покушения на ректора ТНЭУ

Фото: Андрей Крысоватый (terminovo.te.ua)

Ректор и его жена получили ранения и находятся в реанимации

Национальная полиция начала уголовное производство по факту покушения на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, в отношении происшествия начато уголовное производство по ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Во дворе хозяйства, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом взрывная политравма", - сообщили в полиции.

Напомним, взрыв во дворе Андрея Крысоватого произошел 4 сентября около 8:00. По сообщению очевидцев, во двор ректора ТНЭУ подкинули пакет, который взорвался во время того, как его взял в руки педагог.

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