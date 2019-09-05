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У Тернополі посилили заходи безпеки після нападу на ректора ТНЕУ

Новини » Суспільство    05.09.2019 - 22:13
У Тернополі посилили заходи безпеки після нападу на ректора ТНЕУ
Фото: Тернопільська міськрада (google.com.ua/maps)

Відповідне розпорядження підписав мер міста Сергій Надал

У Тернополі міська влада посилила заходи безпеки після замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крысоватого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради.

Як повідомляється, відповідне розпорядження підписав мер міста Сергій Надал 5 вересня.

"У зв'язку з погрозою вчинення терористичних або диверсійних актів і враховуючи оперативну інформацію від правоохоронних органів, голова Тернополя Сергій Надал доручив виконавчим органам влади вжити додаткових заходів безпеки"

Над посиленими заходами в першу чергу працювали виконавчі органи, що координують діяльність освітніх, медичних, культурних, молодіжних установ, підприємств житлово-комунальної сфери

найближчим часом керівникам відповідних підприємств, установ, організацій буде доведено про обов'язкове виконання Пам'ятки першочергових дій у разі виявлення невідомих предметів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вибух у дворі Андрія Крысоватого стався 4 вересня близько 8:00. За повідомленням очевидців, у двір ректора ТНЕУ підкинули пакет, який вибухнув під час того, як його взяв у руки педагог.

Крім того, Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крысоватого.

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