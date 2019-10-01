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В Тернополе произошло массовое отравление в ресторане

Новости » Происшествия    01.10.2019 - 18:00
В Тернополе произошло массовое отравление в ресторане
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Выясняются все причины заболевания, количество пострадавших уточняется

В Тернополе в результате отравления после посещения ресторана госпитализировали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Главного управления Госпродпотребслужбы.

Сообщается, что все 5 человек госпитализированы в инфекционное отделение.

"По состоянию на 01.10.2019 года в Тернополе с первичными сообщениями зарегистрировано 5 случаев пищевой токсикоинфекции среди участников торжественного события, что состоялось 29.09.2019 года в ресторане Аляска по адресу ул. В.Большого 7А", - говорится в сообщении.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний, вероятно, связанных с заведением общественного питания, специалисты начали расследование.

Выясняются все причины заболевания, количество пострадавших уточняется.

Напомним, в Путильском и Сторожинецком районах Черновицкой области массово отравились дети и взрослые, полиция открыла уголовное дело. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы для жизни нет. По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщает РБК-Украина, 30 сентября в Ровенской области с жалобами на отравление обратились 12 человек. Все пострадавшие накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в одном и том же магазине.

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