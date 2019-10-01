Сентябрь в Киеве был теплее нормы на 2 градуса

Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Заморозков в Киеве пока еще не было

Среднемесячная температура воздух сентября 2019 года в Киеве составила 15,9 градусов тепла, что на 2,0 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, сентябрь был очень контрастным - среднедекадные температуры первой и второй декад оказались выше климатической нормы на 4,1 градусов и 2,1 градусов соответственно, а третья декада была по настоящему осенней - ее температура была на 0,3 градуса ниже нормы.

Самым жарким днем было 3 сентября, когда максимальная температура достигла 31,3 градусов тепла, а самым холодным - 24 сентября, когда минимальная температура опускалась под утро до 2,0 градусов тепла.

"На проспекте Науки выпало 22 мм осадков, что составляет лишь 47% климатической нормы, то есть уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура воздуха в Киеве 18 сентября опустилась ниже 15 градусов тепла, что означает приход в столицу метеорологической осени.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура октября 2019 года в Украине составит 7-12 градусов, в горных районах 6-7 градусов, что около средних многолетних значений.