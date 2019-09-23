В Тернополе разоблачили мужчину, который дважды "заминировал" отдел полиции

Фото: полиция facebook.com odesapolice)

Злоумышленник понесет уголовную ответственность за хулиганство

В Тернополе полицейские разоблачили мужчину, который дважды предоставлял ложную информацию о заминировании отдела полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что злоумышленник дважды звонил в Тернопольский отдел полиции и сообщал о заминировании здания, но в обоих случаях информация не подтвердилась.

"Первый раз злоумышленник позвонил в полицию около двух недель назад. Сообщил, что в Тернопольском отделе полиции заложена взрывчатка. Специалисты-взрывотехники обследовали здание и прилегающую территорию, однако взрывного устройства не нашли", говорят правоохранители.

Отметим, что полицейские установили личность, которая сообщила ложную информацию. Им оказался 60-летний житель областного центра. Объяснить своего поступка пенсионер не смог.

Однако админответственность не остановила мужчину. В минувшую пятницу, 20 сентября, он снова позвонил в полицию и опять же сообщил ложную информацию о замене.

За такие действия пенсионеру придется понести уголовную ответственность. В отношении него следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, 23 сентября полиция проверяет информацию о заминировании лечебного учреждения в Одессе. Сообщение о заминировании объекта, расположенного в Приморском районе города, поступило сегодня в полицию в 09:50.

Как сообщало РБК-Украина, 23 сентября в Львове полиция проверяет сообщение о заминировании медицинского заведения на улице Лычаковской. Отметим, что на улице Лычаковской во Львове, в частности, расположен военно-медицинский клинический центр Западного региона.