У Тернополі викрили чоловіка, який двічі "замінував" відділ поліції

Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Зловмисник понесе кримінальну відповідальність за хуліганство

У Тернополі поліцейські викрили чоловіка, який двічі надавав неправдиву інформацію про замінування відділу поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що зловмисник двічі телефонував до Тернопільського відділу поліції і повідомляв про замінювання будівлі, але в обох випадках інформація не підтвердилася.

"Перший раз зловмисник зателефонував до поліції близько двох тижнів тому. Повідомив, що в Тернопільському відділі поліції закладена вибухівка. Спеціалісти-вибухотехніки обстежили будівлю та прилеглу територію, проте вибухового пристрою не знайшли", говорять правоохоронці.

Зазначимо, що поліцейські встановили особу, яка повідомила неправдиву інформацію. Ним виявився 60-річний житель обласного центру. Пояснити свого вчинку пенсіонер не зміг.

Проте адмінвідповідальність не зупинила чоловіка. Минулої п’ятниці, 20 вересня, він знову зателефонував до поліції і знову ж повідомив неправдиву інформацію про замінювання.

За такі дії пенсіонеру доведеться понести кримінальну відповідальність. Щодо нього слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, 23 вересня поліція перевіряє інформацію про замінування лікувального закладу в Одесі. Повідомлення про замінування об'єкта, розташованого в Приморському районі міста, надійшло сьогодні в поліцію 09:50.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 вересня у Львові поліція перевіряє повідомлення про замінування медичного закладу на вулиці Личаківській. Зазначимо, що на вулиці Личаківській у Львові, зокрема, розташований військово-медичний клінічний центр Західного регіону.