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В Тернополе приняли важное решение об укрытиях в школах

Фото: в Тернополе приняли важное решение об укрытиях в школах (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Тернополе запретили заходить посторонним людям в школьные укрытия во время тревоги в дневное время суток ради безопасности учеников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Тернополя Сергея Надала.

"По просьбе родителей и для безопасности учеников во время воздушной тревоги в укрытии школы не будет посторонних людей", - написал он.

Надал отметил, что укрытия в школах в дневное время будут работать исключительно для учеников и учителей, находящихся там во время учебы.

Напомним, в школах Украины появятся специалисты по безопасности, которые будут следить за работой укрытий и учить детей правилам обращения со взрывоопасными предметами.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало о основных изменениях в обучении детей с сентября.

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Тернопольшкола