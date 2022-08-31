В Тернополе приняли важное решение об укрытиях в школах

В Тернополе запретили заходить посторонним людям в школьные укрытия во время тревоги в дневное время суток ради безопасности учеников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Тернополя Сергея Надала.
"По просьбе родителей и для безопасности учеников во время воздушной тревоги в укрытии школы не будет посторонних людей", - написал он.
Надал отметил, что укрытия в школах в дневное время будут работать исключительно для учеников и учителей, находящихся там во время учебы.
Напомним, в школах Украины появятся специалисты по безопасности, которые будут следить за работой укрытий и учить детей правилам обращения со взрывоопасными предметами.
Кроме того, РБК-Украина рассказывало о основных изменениях в обучении детей с сентября.
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