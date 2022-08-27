В украинских школах появятся специалисты по безопасности: чем будут заниматься

Специалисты по безопасности в образовательной среде отправятся в разные регионы Украины, чтобы начать свою работу в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства внутренних дел Украины.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что первые 17 специалистов по безопасности в образовательной среде завершили обучение.

"Этот специалист будет смотреть за тем, как будут работать укрытия в школах, чтобы дети спускались туда во время тревог. Он будет учить детей основным правилам обращения со взрывоопасными предметами", - заявил Монастырский.

Также в МВД заявили, что такие специалисты будут помогать школам сотрудничать с полицейскими и спасателями, чтобы создать максимально безопасные условия для обучения.

Таких специалистов обучали в рамках специального проекта, который был воплощен вместе с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.