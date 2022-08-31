У Тернополі прийняли важливе рішення щодо укриттів у школах

У Тернополі заборонили заходити постороннім людям у шкільні укриття під час тривоги у денний час доби заради безпеки учнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Тернополя Сергія Надала.
"На прохання батьків і задля безпеки учнів під час повітряної тривоги в укритті школи не буде посторонніх людей", - написав він.
Надал зазначив, що укриття у школах у денний час працюватимуть виключно для учнів і вчителів, що перебувають там під час навчання.
Нагадаємо, у школах України з’являться спеціалісти з безпеки, що слідкуватимуть за роботою укриттів та навчатимуть дітей правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.
Окрім того, РБК-Україна розповідало про головні зміни у навчанні дітей з вересня.
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