В Тернополе горит склад с растворителями для красок

В чевтер, 10 октября, в Тернополе загорелся склад с растворителями для красок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, площадь пожара на момент прибытия спасателей составляла около 300 квадратный метров.

Также в ГСЧС отметили, что склад находится неподалеку нефтебазы.

Для борьбы с огнем привлекли 4 автоцистерны, авто лестницу и около 30 человек личного состава. В 13:00 пожар удалось локализировать. Работы по ликвидации пожара еще продолжаются.

Фото с места происшествия (facebook.com/MNSTERNOPIL)

Напомним, ранее сообщалось, что 9 октября в одной из больниц города Днепр возник пожар в приемном отделении. Спасатели эвакуировали 19 пациентов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровенской области подожгли авто депутата облсовета. Существовала угроза распространения огня на дом депутата.

Кроме этого, 9 октября в Киеве ночью сгорели два автомобиля. Правоохранительные органы рассматривают версию поджога.

Также сообщалось, что в автрийском Линце возле аэропорта прогремел врзыв, в результате которого девять человек пострадали, а двое получили тяжелые ранения.