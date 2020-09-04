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Тернополь отказался усиливать карантин

Автор: Анастасия Рокитна

С понедельника в Тернополе все будет работать в обычном режиме, несмотря на внесение города в "красную зону" карантина. Изменится только то, что по городу будут ездить так называемые спецрейсы, которые будут перевозить местных жителей при наличии справки или другого документа с места работы.

Соответствующее решение приняли во время заседания городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, продолжат работу школы.

"Мы сохраняем всю сети транспорта, все транспортные средства будут ездить с табличками - "Спецрейс". Также мы не закрываем школы и садики, они и впредь будут работать в штатном режиме", - заявил городской глава Сергей Надал.

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Ему интересно, как правоохранители будут штрафовать детей, которые идут в школу.

Отметим, согласно последнему обновлению карантинного зонирования, Тернополь попал в "красную зону" карантина.

В этой зоне запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

Напомним, городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом.

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